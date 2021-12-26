https://news.day.az/world/1420221.html Турецкий ЗРК HİSAR-O успешно сбил беспилотный самолет-мишень - ФОТО
Турецкий ЗРК HİSAR-O успешно сбил беспилотный самолет-мишень - ФОТО
Министерство национальной обороны Турции сообщило об очередных успешных испытаниях отечественного зенитно-рактного комплекса Hisar-O, которые прошли на полигоне "Аксарай", передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.
Согласно сообщению ведомства в Twitter, ЗРК успешно сбил беспилотный самолет-мишень.
ЗРК HISAR, разработанный при содействии Управления оборонной промышленности Турции при Администрации президента, является первой отечественной системой ПВО Турции.
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