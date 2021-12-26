В США разыскиваемого преступника поймали из-за его фото с Сантой

В США находившегося в розыске преступника поймали благодаря его фотографии с Санта-Клаусом. Об этом сообщает WBRZ, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Снимок был сделан в торговом центре в городе Батон-Руж штата Лузиана и распространился в соцсетях в декабре. На этом фото 29-летний Альмонзо Пол (в красной куртке) позировал рядом с зимним волшебником и своим другом. При этом для того, чтобы сделать фото с Сантой эффектным, друзья достали пачки денег и пистолет.

Снимок стал вирусным и набрал множество комментариев.

"Похоже, они держали Санту против его воли", - пошутил один из интернет-пользователей.

Однако оружие насторожило бдительных пользователей соцсетей - они обратились в полицию с просьбой разобраться в ситуации. Правоохранители стали узнавать личности мужчин и выяснили, что как минимум один из них находится в розыске.

Пола задержали в Техасе на прошлой неделе. А вот судьба его друга, который и держал оружие на фото, не уточняется.