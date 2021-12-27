В Зимбабве похороненного заживо ребенка спасла соседка

В Зимбабве местная жительница заметила, как соседка заживо хоронит младенца, и спасла его. Об этом сообщает издание Newsdze Zimbabwe, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Йеукай Мано решила избавиться от ребенка после того, как рассказала о беременности любовнику, а тот не захотел брать на себя ответственность за малыша, отцом которого не является.

Рожать женщина пошла в ближайшие кусты, после чего младенца закопала в неглубокой могиле.

Соседка, которая случайно увидела эту дикость, сообщила о происшествии главе деревни и полиции.

Позже Мано арестовали. По словам горе-матери, у нее не было другого выхода: любовник отказался брать ответственность за беременность, а воспитывать малыша было некому.