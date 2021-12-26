https://news.day.az/world/1420234.html Пожар охватил склады в Подмосковье - ФОТО - ВИДЕО
Пожар охватил склады в Подмосковье - ФОТО - ВИДЕО
На складах в подмосковном Подольске произошел пожар.
По данным ведомства, инцидент произошел в поселке Большое Толбино, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
"По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горит складское помещение на площади 1500 квадратных метров", - говорится в сообщении ведомства.
Фото: Известия
Отмечается, что возгорание было локализовано. В результате инцидента пострадавших нет.
К ликвидации пожара было привлечено порядка 60 человек и 17 единиц техники.
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