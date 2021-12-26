Пожар охватил склады в Подмосковье

На складах в подмосковном Подольске произошел пожар.

По данным ведомства, инцидент произошел в поселке Большое Толбино, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горит складское помещение на площади 1500 квадратных метров", - говорится в сообщении ведомства.

Фото: Известия

Отмечается, что возгорание было локализовано. В результате инцидента пострадавших нет.

К ликвидации пожара было привлечено порядка 60 человек и 17 единиц техники.