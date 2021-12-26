Из-за сильной метели оказалась нарушена работа аэропорта в Башкортостане

Из-за разбушевавшейся в Башкортостане непогоды - сильного ветра и снега - нарушенной оказалась работа аэропорта города Уфы.

Как сообщает пресс-служба аэропорта, из-за сильной метели были отменены отправление и прибытие почти двух десятков рейсов, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"...задержано прибытие девяти рейсов из Нового Уренгоя, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Новосибирска, Москвы, Сургута и Казани и вылет 7 рейсов - в Ростов-на-Дону, Москву, Новый Уренгой, Новосибирск, Казань, Сургут, Екатеринбург", - рассказали в аэропорту.