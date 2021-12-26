https://news.day.az/world/1420237.html Вооружённый мужчина пытался проникнуть в Виндзорский замок, где находится Елизавета II - ВИДЕО
Вооружённый мужчина пытался проникнуть в Виндзорский замок, где находится Елизавета II - ВИДЕО
Полиция задержана вооруженного мужчину, пытавшегося проникнуть в Виндзорский замок, где в настоящее время отмечает Рождество королева Великобритании Елизавета II вместе с сыном Принцем Чарльзом и его супругой Камиллой, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.
Подозреваемый - 19-летний молодой человек из Саутгемптона. Его задержали сразу после проникновения на территорию замка. Ему не удалось попасть ни в одну из построек резиденции.
Мотив задержанного пока не известен.
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