Вооружённый мужчина пытался проникнуть в Виндзорский замок, где находится Елизавета II

Полиция задержана вооруженного мужчину, пытавшегося проникнуть в Виндзорский замок, где в настоящее время отмечает Рождество королева Великобритании Елизавета II вместе с сыном Принцем Чарльзом и его супругой Камиллой, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Подозреваемый - 19-летний молодой человек из Саутгемптона. Его задержали сразу после проникновения на территорию замка. Ему не удалось попасть ни в одну из построек резиденции.

Мотив задержанного пока не известен.