Как Европа встретила Рождество: прививки, локдауны и акции протеста

Тысячи британцев на Рождество отправились за бустерной дозой. Власти королевства увеличивают масштабы программы ревакцинации на фоне стремительного распространения омикрона. Новый антирекорд - боле 120 тысяч новых случаев за сутки. Прививочные центры открываются на стадионах и даже в соборах.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, Нидерланды встретили Рождество в условиях суровых ограничительных мер. Практически все общественные заведения и магазины, кроме торгующих товарами первой необходимости, закрыты до 14 января.

В Португалии омикрон уже стал "основным" штаммом: за последние две недели - более 60% новых случаев. С воскресенья и до 9 января в стране закрываются все бары и ночные клубы, работа из дома - обязательна, если это возможно, а общественные собрания - не более 10 человек.

В Барселоне в субботу состоялась акция протеста против обязательной вакцинации и антиковидных мер, которые были введены властями Каталонии накануне праздника. Из числа испанцев, госпитализированных с ковидом, каждый четвёртый находится в каталонских больницах.