По воде и по земле: мигранты продолжают опасные попытки попасть в Евросоюз

Мигранты из африканских и азиатских стран продолжают попытки попасть в Евросоюз разными путями.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, более 270 нелегалов были спасены в центральном Средиземноморье в ходе трех спасательных операций судов немецкой неправительственной организации Sea-Watch.

Тем временем в сицилийских портах Поццало и Трапани на берег сошли более трехсот других, ранее спасенных мигрантов.

В субботу греческая береговая охрана искала выживших в Эгейском море после последнего затопления лодки с нелегалами. Всего за последние несколько дней в греческих водах погибли более 30 человек.

Местные власти винят в трагедиях контрабандистов, которые предпочитают отправлять мигрантов по опасному маршруту из Турции в Италии во избежание патрулей.

В уходящем году неожиданную популярность у нелегалов получил "белорусский маршрут". Но на пути у желающих обосноваться в Европе встали польские пограничники и армия.

Несмотря на рождественские праздники с белорусской стороны продолжаются многочисленные попытки незаконного пересечения границы.

Только в декабре в Польшу из Беларуси пытались незаконно попасть 1,5 тыс. мигрантов, с начала года - 39,5 тыс