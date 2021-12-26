В такси Нью-Йорка появился Ford Mustang Mach-E

Новый электрический кроссовер стартапа Gravity стал первым такси в парке компании, которая намерена использовать для перевозок только электрокары, передает Day.Az со ссылкой на BusinessWire.

К кроссоверу Ford вскоре добавится электромобиль Tesla Model Y, но пока жителям и гостям "Большого яблока" доступны только Mustang Mach-E. Технически машины идентичны тем, которые можно купить у дилеров Ford, но ряд доработок кроссовер для такси всё-таки получил - для безопасности окружающих и людей в такси в поездках, а также для комфорта и развлечения пассажиров.

окрашенный в цвет Rally Yellow электромобиль получил некие технологии искусственного интеллекта, которые контролируют водителя и предупреждают его о необходимости следить за дорогой, если человек за рулём отвлекается от вождения.

Стоимость проезда на электрических кроссоверах не будет отличаться от тарифов обычного нью-йоркского такси.