В Иране представили первый продукт клеточной терапии собственного производства

Рикалерсель, первый клеточный продукт иранского производства для лечения кожного заболевания витилиго, был включен в список лекарств страны с одобрения заместителя министра по контролю за продуктами и лекарствами, передает Day.Az со ссылкой на ИРНА.

Генеральный директор компании-производителя Мохаммад Хосейн Зирак Саз сказал: "Псориаз или витилиго - это состояние, при котором клетки, ответственные за создание пигмента кожи (меланоцитов), разрушаются и больше не производят пигмент (меланин)".

По его словам, "это приводит к тому, что часть ткани теряет цвет, создается эффект "пестроты" или "белых пятен".

"После трех этапов клинического исследования этот препарат был включен в список лекарств страны с одобрения Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, что можно назвать первым клеточным продуктом, вошедшим в список лекарств страны", - отметил он.