Йеменские мятежники запустили более 400 ракет по Саудовской Аравии

Сторонники йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) запустили более 400 баллистических ракет по территории Саудовской Аравии. Такие данные привел в воскресенье официальный представитель командования аравийской коалиции, которую возглавляет Эр-Рияд, полковник Турки аль-Малики, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Хуситы выпустили 430 баллистических ракет по территории королевства", - приводит телеканал Al-Hadath слова аль-Малики, не уточнившего, о каком периоде идет речь. Он добавил, что в атаках с воздуха по Саудовской Аравии хуситы применили более 850 беспилотных летательных аппаратов. По информации аль-Малики, для запуска ракет и заминированных беспилотников мятежники используют международный аэропорт в городе Сана, который находится под контролем "Ансар Аллах".

Кроме того, как отметил представитель аравийской коалиции, сторонники йеменского движения направили около 100 начиненных взрывчаткой катеров на объекты в Красном море. "Все они были уничтожены силами коалиции", - указал аль-Малики.

Представитель аравийского военного альянса сообщил, что за время конфликта в результате бомбардировок сторонниками "Ансар Аллах" территории Саудовской Аравии погибли 59 мирных граждан. Вместе с тем, по его словам, "только с начала нынешнего года при атаках коалиции позиций "Ансар Аллах" в Йемене было убито более 30 тыс. хуситов".

"У коалиции, - информировал он, - есть доказательства, что контроль за действиями хуситов осуществляет ливанская проиранская группировка "Хезболлах". Именно на эту шиитскую организацию аль-Малики возложил ответственность за "атаки на гражданское население в Саудовской Аравии и в самом Йемене".

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и вооруженными формированиями хуситов. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в страну в марте 2015 года коалиции во главе с Саудовской Аравией. Затяжной конфликт привел к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире. По данным ООН, свыше 24 млн йеменцев - примерно 80% населения страны - нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает 3 млн.