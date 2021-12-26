https://news.day.az/world/1420258.html У берегов Индонезии произошло мощное землетрясение
У берегов Индонезии произошло мощное землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировали в воскресенье у побережья Индонезии. Об этом сообщила Геологическая служба США, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По ее информации, эпицентр находился в 78 км к юго-востоку от города Горонтало - административного центра одноименной провинции (население - более 144 тыс. человек). Очаг залегал на глубине 108 км.
Сведений о пострадавших и угрозе цунами не поступало.
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