У берегов Индонезии произошло мощное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировали в воскресенье у побережья Индонезии. Об этом сообщила Геологическая служба США, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее информации, эпицентр находился в 78 км к юго-востоку от города Горонтало - административного центра одноименной провинции (население - более 144 тыс. человек). Очаг залегал на глубине 108 км.

Сведений о пострадавших и угрозе цунами не поступало.