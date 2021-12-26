Минздрав Израиля разрешил использование лекарства от COVID-19 компании Pfizer

Министерство здравоохранения Израиля разрешило в воскресенье применение препарата для лечения ковида Paxlovid, разработанного американской компанией Pfizer. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Министерство здравоохранения выдало экстренное разрешение на применение препарата Paxlovid. Министерство здравоохранения и Pfizer подписали соглашение о закупке препарата Paxlovid, и ожидается, что он будет доставлен в Израиль в ближайшие дни", - говорится в заявлении.

22 декабря Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США одобрило Paxlovid для экстренного использования для лечения коронавирусной болезни легкой и средней степени тяжести. Paxlovid показан пациентам с положительным результатом тестирования на коронавирус, у которых болезнь с большой вероятностью может перейти в тяжелую форму, что повлечет госпитализацию или смерть.