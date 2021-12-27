Ученые назвали животных, которые могут погибнуть из-за изменений климата

Финские ученые предупреждают о массовом вымирании оленей Арктики.

Как рассказали ученые, олени Лапландии могут исчезнуть как вид в результате изменений климата. Они привыкли к температуре окружающей среды в -50 градусов по Цельсию, а потому круглый год они сохраняют плотный защитный слой. Поэтому им тяжело приспособиться к повышению температуры.

Об этом сообщает BBC, передает Day.Az со ссылкой на cursorinfo.co.il.

По словам экспертов, Арктика нагревается быстрее остального мира в два раза. Так, старший научный сотрудник Института природных ресурсов Финляндии Йоуко Кумпула заявляет, что северные олени не могут копать лед, а потому им приходится уходить из мест постоянного обитания в поисках новой земли с лишайником, которым можно питаться.

Отметим, что оленеводство является главным источником существования большого количества коренных жителей Лапландии.