Сотрудники Белого дома готовятся увольняться

Сотрудники Белого дома недовольны своей работой до такой степени, что анонимно слили информацию в СМИ в надежде, что более высокопоставленные служащие будут таким образом предупреждены об отсутствии духа товарищества и общего ощущения радости на рабочем месте. Об этом сообщает FoxNews со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Большая часть естественной координации, которая происходит в типично функционирующем Белом доме, была потеряна, и не было предпринято никаких упреждающих усилий, чтобы восполнить это за счет преднамеренного командообразования", - рассказал один из сотрудников Белого дома.

Многие сотрудники администрации президента США уточнили, что они начали обновлять свои резюме и в ближайшее время приступят к поиску нового рабочего места. Сделать они это планируют после того, как состоится годовщина со дня вступления Байдена в должность президента Соединенных Штатов.

Издание подчеркивает, что несколько сотрудников вице-президента Камалы Харрис уже "собирают свои вещи".

В публикации отмечается, что подобное происходит из-за низких показателей опросов американцев, которые выражают недовольство работой Байдена и Харрис.