В Англии открыли вакансию островного короля

Городской совет города Барроу-ин-Фернесс в Англии открыл вакансию хозяина паба, смотрителя за гостиницей и монарха острова Пил. Об этом написала The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на gordonua.com.

"Разыскивается человек, имеющий опыт работы в пабе, любовь к изоляции и готовый отметить свое назначение, сидя на троне и поливая голову пивом", - отметили в публикации.



Из минусов работы отметили плохую погоду, среди плюсов - возможность наблюдать за тюленями и птицами, "наслаждаться потрясающими закатами и, если у вас проблемы с самооценкой, знать, что вы действительно будете королем или королевой".



Кандидат должен управлять гостиницей и пабом, а также всем островом.



Коронация короля Пила проводится с использованием ржавой сабли, на голову ему выливают ведро алкоголя.

