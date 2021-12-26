Мировая экономика впервые превысит $100 триллионов

Объем мировой экономики в 2022 году впервые превысит 100 триллионов долларов.

Об этом говорится в отчете британского Центра исследований проблем экономики и бизнеса (CEBR), пишет Reuters.

Как передает Day.Az со ссылкой на unian.net, CEBR прогнозирует, что Китай станет ведущей экономикой мира в долларовом эквиваленте в 2030 году, что на два года позже, чем ожидалось в прошлогоднем рейтинге мировых экономик.

Кроме этого, Индия в следующем году может опередить Францию, а затем и Великобританию в 2023 году, и вернутся на место шестой крупнейшей экономики мира.

"Важный вопрос для 2020-х - это то, как мировые экономики справляются с инфляцией, которая сейчас достигла 6,8% в США", - сказал замглавы CEBR Дуглас МакУильямс.

По его словам, если взять под контроль ситуацию не удастся, то миру придется подготовиться к рецессии в 2023 или 2024 годах.

Согласно отчету, Германия движется к тому, чтобы обогнать Японию по уровню экономики в 2033 году. Россия может войти в десятку лучших экономик к 2036 году, а Индонезия надеется на девятое место в 2034 году.