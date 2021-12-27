https://news.day.az/world/1420284.html Паук залез на ногу министру во время пресс-конференции - ВИДЕО
Паук залез на ногу министру во время пресс-конференции - ВИДЕО
Большой паук залез на ногу министру здравоохранения австралийского штата Квинсленд Иветт Д'Атт, когда она давала пресс-конференцию.
Видео опубликовано в Twitter агентства Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Чиновница вскрикнула, когда увидела паука, но заявила, что продолжит выступление. Она в шутку попросила сообщить, когда паук окажется у нее на лице.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре