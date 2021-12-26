В США призвали реформировать избирательное право

Соединенные Штаты перестанут быть примером демократической модели для всего мира, если не смогут провести реформу избирательного права у себя в стране. Такое мнение выразила вице-президент США Камала Харрис в интервью телекомпании CBS, показанном в воскресенье, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее мнению, люди во всем мире наблюдают за Соединенными Штатами, потому что они "показали себя как образец <...> способности демократии сосуществовать с экономической силой и мощью". Однако Харрис предупредила, что если Конгресс не примет законопроект, направленный на проведение реформы избирательного права страны, то такое положение Соединенных Штатов может оказаться под угрозой. "Мы являемся образцом для подражания, вы можете видеть это, стремиться к этому и отвергать автократии и автократическое руководство, - считает вице-президент. - Сейчас мы можем стереть самих себя с [мировой] карты в качестве примера для подражания, если позволим людям разрушить один из самых важных столпов демократии, которым являются свободные и честные выборы".

Она признала, что данная проблема не является главной заботой многих американцев, но подчеркнула, что это должно быть так. "Учитывая ежедневную рутину, с которой сталкиваются люди, это может показаться не таким уж срочным и неотложным делом, хотя на самом деле оно им должно стать", - добавила Харрис.

Ранее президент США Джо Байден неоднократно подвергал критике сенаторов-республиканцев, которые несколько раз блокировали данную инициативу. В июне, октябре и ноябре они помешали рассмотрению разработанного демократами законопроекта о реформе некоторых положений американской избирательной системы. Инициатива, помимо прочего, предусматривает расширение возможностей для регистрации избирателей, голосования по почте и досрочного голосования. Палата представителей Конгресса одобрила свою версию законопроекта еще в марте.

Выборы 2020 года

Выборы президента США, членов Палаты представителей Конгресса и трети сенаторов прошли 3 ноября 2020 года. В условиях пандемии можно было заказать бюллетени по почте, а затем отправить их избирательным комиссиям. Прежний глава государства республиканец Дональд Трамп еще до выборов подвергал голосование по почте критике как открывающее возможности для масштабных подтасовок и фальсификации бюллетеней, голосования мертвых душ, а также лиц, не имеющих права на участие в выборах.

По итогам голосования лидером страны был избран демократ Джо Байден, а его однопартийцы получили контроль над обеими палатами Конгресса. Трамп и другие республиканцы после выборов заявляли о систематических нарушениях при голосовании. Они многократно обращались в суды с требованием о проведении пересчета голосов избирателей в ряде штатов. Однако действия республиканцев не имели успеха, их иски были отклонены судами, в том числе Верховным судом США. 20 января состоялась инаугурация Байдена.