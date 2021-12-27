У острова Крит произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано в воскресенье у побережья Греции. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, эпицентр располагался в 175 км к востоку от города Ираклион на острове Крит (население около 137 тыс. человек). Очаг залегал на глубине 10 км.

Информация о жертвах и разрушениях не поступала.