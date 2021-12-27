https://news.day.az/world/1420288.html У острова Крит произошло сильное землетрясение
У острова Крит произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано в воскресенье у побережья Греции. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его данным, эпицентр располагался в 175 км к востоку от города Ираклион на острове Крит (население около 137 тыс. человек). Очаг залегал на глубине 10 км.
Информация о жертвах и разрушениях не поступала.
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