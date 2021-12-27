Замгенсека ООН призвал власти Мьянмы расследовать гибель 35 человек
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Замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс призвал власти Мьянмы немедленно расследовать гибель 35 человек, обгоревшие тела которых были обнаружены в штате Карен. В распространенном в воскресенье заявлении Гриффитс также подчеркнул, что предполагаемые виновные должны как можно скорее предстать перед правосудием, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я в ужасе от сообщений о нападении на мирных граждан в штате Карен 24 декабря. Согласно надежной информации, по меньшей мере 35 человек, включая одного ребенка, по принуждению вышли из машины, затем были убиты и сожжены, - сказал Гриффитс. - Я осуждаю это ужасное событие [в Мьянме] и все нападения на мирных людей по всей стране".

"Я призываю власти немедленно начать тщательное и открытое расследование, чтобы нападавшие как можно скорее предстали перед судом", - заявил замгенсека ООН. Гриффитс также отметил, что военные страны и вооруженные группы в Мьянме должны предпринять все меры для защиты гражданского населения.

Как сообщило ранее издание Myanmar Now, обгоревшие останки по меньшей мере 35 человек, в том числе детей, были обнаружены возле деревни на востоке штата Карен. По сведениям издания, тела были найдены в восьми автомобилях. Международная неправительственная организация "Спасем детей" (Save the Children) заявила, что двое ее сотрудников, которые ранее работали в близлежащем районе, пропали.