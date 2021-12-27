Один из богатейших людей планеты, сооснователь и крупнейший акционер IT-корпорации Microsoft, известный филантроп Билл Гейтс достаточно оптимистично смотрит на 2022 год, о чем пишет в своем блоге. По его мнению, человечество ждет окончание пандемии и ряд научных прорывов. Day.Az со ссылкой на Корреспондент рассказывает о прогнозах Гейтса.

Пандемия завершится, несмотря на "омикрон"

Билл Гейтс считает, что в 2022 году острая фаза пандемии коронавируса будет преодолена, несмотря на омикрон-штамм, который стремительно захватывает мир, вытесняя доминирующую Дельту.

"Да, штамм "омикрон" вызывает беспокойство. Но сейчас мир гораздо лучше подготовлен к борьбе с новыми, более агрессивными вариантами коронавируса, чем на любом другом этапе пандемии", - отметил он.

Гейтс прогнозировал, что годом окончания пандемии станет 2021 года, однако, как он признал, что недооценил, насколько сложно окажется убедить людей вакцинироваться и продолжать носить маски.

Миллиардер уверен, что со временем вакцины и противовирусные препараты помогут снизить распространение "омикрона" на 50 процентов, и далее будут наблюдаться "случайные вспышки".

В 2022 году, как считает Гейтс, ковид станет эндемическим заболеванием, то есть характерным для некоторых регионов планеты. Кроме того, он отмечает, что у человечества гораздо больше возможностей для создания обновленных вакцин, если они, конечно, понадобятся.

Коронавирус в 2022 году перестанет быть фактором, который определяет нашу жизнь, уверен Билл Гейтс.

Инфекционные болезни являются одним из основных направлений деятельности Фонда Билла и Мелинды Гейтс, некоммерческой организации, в которую миллиардер инвестирует с момента ее основания в 2000 году. Гейтс также был одним из тех, кто предупреждал о надвигающейся пандемии еще в 2017 году.

Альцгеймер по анализу крови

Болезнь Альцгеймера считается самым распространенным на планете нейродегенеративным заболеванием и провоцирует 60-70 процентов случаев деменции.

По данным Всемирной организации здравоохранения, деменцией страдают 50 миллионов человек по всей планете, и ежегодно таких больных становится на десять миллионов больше. Число людей с этим диагнозом к 2050 году может утроиться.

Факторами риска развития данной болезни называют генетическую предрасположенность, травмы головы, клиническую депрессию и высокое кровяное давление в анамнезе. При болезни поражаются как кора, так и подкорковые структуры мозга.

При этом не существует методов радикального лечения болезни Альцгеймера. Медики используют различные паллиативные методы, которые тормозят течение недуга.

Одной из главных проблем Альцгеймера - это то, что его выявляют уже на прогрессирующих стадиях. Анализ крови, как говорит Гейтс, поможет диагностировать болезнь за годы до появления ее характерных признаков, что даст шанс на сохранение когнитивных способностей.

Миллиардер отмечает, что в последние годы в этой сфере был достигнут значительный прогресс и 2022 год может стать переломным.

Блокировка Солнца

Гейтс рассчитывает, что в 2022 году может состояться пробный запуск экспериментального метода для борьбы с изменением климата, который разрабатывается учеными Гарвардского университета. Специалисты по солнечной геоинженерии создали проект SCoPEx (Эксперимент по контролируемому возмущению стратосферы) на деньги Гейтса.

Проект предполагает запуск при помощи воздушного шара частиц карбоната кальция (от 100 граммов до 2 килограммов) в атмосфере на высоте 20 километров. В результате образуется рассеянная туча, которая позволит снизить негативное воздействие солнечных лучей на планету и приостановить или обратить глобальное потепление, отмечают в Гарварде.

Специалисты считают, что такой запуск поможет им изучить особенности взаимодействия частиц с солнечным и инфракрасным излучением, а также понять, существуют ли какие-то риски. Если же все пройдет успешно, то такие частицы распылят по всей атмосфере.

Диагностика здоровья на дому

Телемедицина была и раньше, но во время пандемии она обрела новую популярность. За последние два года все больше людей выбирают онлайн консультацию вместо того, чтобы отправляться на очный прием в поликлинику.

Что если бы у вас дома было устройство, которое может по запросу от лечащего врача измерить вам давление? Что если бы терапевт мог посмотреть данные с ваших умных часов, чтобы узнать, как вы спите и как скачет ваш пульс? Что если бы анализ крови можно было сдать в ближайшей аптеке? Что если можно лечиться у любого врача, независимо от того, где вы живете?

По мнению Гейтса, все это возможно - причем уже в ближайшем будущем. Филантроп уверен, что в ближайшие годы медики смогут собирать показатели своих пациентов с их смарт-часов.

Правда, ограничений тут хватает, причем больше юридических, чем технических.

"Кроме ограничений, связанных с технологиями и конфиденциальностью, существуют также нормативные препятствия, которые необходимо преодолеть, прежде чем цифровое здравоохранение станет действительно массовым", - признает Гейтс.

Искоренение полиомиелита

В интервью CNN в середине декабря Гейтс заявил, что, если бы ему нужно было поставить на 2022 год только одну цель, то это было бы искоренение полиомиелита, а также туберкулеза и малярии.

Полиовирус проникает в организм через рот, попадает в кровь и поражает нервную систему, часто вызывая пожизненный паралич. За последние десятилетия человечество сделало беспрецедентные усилия в борьбе с этой разрушительной болезнью. Но пока еще есть страны, где полиомиелит не исчез.

Так, вспышка полиомиелита в этом году произошла в Украине. Все заболевшие дети оказались непривиты от этого заболевания из-за религиозных убеждений родителей.

Гейтс хочет стать человеком, который предпримет финальные шаги для уничтожения полиовируса. Существует множество проектов, направленных на избавление человечества от болезней, однако проблема заключается в недостаточном финансировании, говорит он.

"Это большое, важное дело для меня. Так что, если Афганистан сможет оставаться стабильным, похоже, что мы наконец сократим количество больных полиомиелитом до нуля. И мы работаем над этим более 20 лет", - рассказал миллиардер.

Гейтс посетовал, что пока такие вещи, как космические путешествия, намного привлекательнее для инвестиций, чем, например, здравоохранение в Африке.

"Нам действительно нужно инвестировать в здравоохранение Африки, чтобы дети выжили, чтобы у них было хорошее питание, и будущее, чтобы они могли получить хорошее образование и поднять континент", - сказал он.

И филантропические усилия Гейтса уже принесли свои плоды. Партнерство его фонда с двором наследного принца Абу-Даби помогло искоренить онхоцеркоз (речная слепота) в Нигере - первой африканской стране, которой удалось это сделать.

Водородный транспорт

По мнению Гейтса, в следующем году можно ждать серьезного прорыва в области чистой энергетики в рамках проектов Breakthrough Energy Ventures, Catalyst и Fellows. Он предсказывает реальный прогресс в обнаружении путей выработки экологически чистого и при этом доступного водородного топлива.

"Это было бы огромным шагом вперед, потому что водородное топливо позволило бы долгое время хранить энергию и могло бы использоваться для управления большими самолетами и даже промышленными процессами", - пишет миллиардер.

Об основных шагах на пути к этой цели Гейтс рассуждает в своей книге "Как избежать климатической катастрофы: решения, которые у нас есть, и прорывы, которые нам нужны", опубликованной в начале года американским издательством Knopf.

В октябре этого года Гейтс и премьер-министр Британии Борис Джонсон объявили о проекте стоимостью 400 миллионов фунтов стерлингов, который должен ускорить развитие зеленой энергетики и достичь целей по нулевым выбросам углекислого газа к 2050 году.

Разработки Breakthrough Energy Ventures, Catalyst и Fellows направлены на зеленый водород, долгосрочное хранение энергии, экологически безопасное авиационное топливо и системы для улавливания CO2 из воздуха.

Джонсон заявил, что партнерство поможет продвижению зеленой промышленной революции.

"Мы сможем достичь наших амбициозных целей в области климата, только если мы будем быстро расширять масштабы таких новых технологий, как экологически чистый водород и устойчивое авиационное топливо, - технологий, которые казались невозможными всего несколько лет назад", - заявил премьер министр.

Метавселенная

Через два-три года большинство виртуальных встреч будут проходить в метавселенных. "Идея заключается в том, что в конечном итоге вы будете использовать свой аватар для встреч с людьми в виртуальном пространстве, которое имитирует ощущение присутствия в реальной комнате вместе с ними. Для этого вам понадобится что-то вроде VR-очков и перчаток с захватом движения", - написал Гейтс.

Он подчеркнул, что технологический аспект метавселенной развивается крайне быстро, а со временем этот процесс лишь ускорится.

Гейтс рассказал, что в 2022 году Microsoft планирует выпустить "промежуточную версию" своего VR-комплекта, который использует "вашу веб-камеру для захвата анимации аватара, применяемого в текущем 2D-сеттинге".

"Нам еще есть над чем поработать, но мы приближаемся к черте, после которой технология действительно начнет повторять опыт совместной работы в офисе", - заключил Гейтс.