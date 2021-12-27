Американский обозреватель назвал признак начала третьей мировой войны

Политический обозреватель Гордон Чанг раскритиковал в интервью с британским изданием Daily Express бездействие президента США Джо Байдена на фоне сотрудничества России и Китая в космосе, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как утверждает эксперт, Россия и Китай видят, что "администрация Байдена не справляется с задачей защиты не только США, но и международной системы", поэтому теперь у них есть возможность "делать то, что они хотят".

Чанг сравнил ситуацию с Мюнхенским соглашением 1938 года, которое было заключено Германией, Великобританией, Францией и Италией и позволило лидеру Третьего рейха Адольфу Гитлеру аннексировать значительную часть Чехословакии.

Эксперт считает, что Москва и Пекин укрепляют партнерство и военные связи, в космосе может разразиться третья мировая война.