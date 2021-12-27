В России зарезали семью из четырех человек

Следователи возбудили уголовное дело после убийства семьи из четырех человек, в том числе двух детей, в Канске Красноярского края.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает пресс-служба регионального главка СК.

В ведомстве пояснили, что в следственные органы поступило сообщение об обнаружении тел четверых человек, в том числе двух детей, в квартире дома по улице Эдемана в Канске. На месте происшествия обнаружены тела мужчины, женщины и двух детей без признаков жизни с колото-резаными ранениями в области различных частей тела.

"В Красноярском крае возбуждено уголовное дело по факту обнаружения семьи из четверых человек, в том числе двух несовершеннолетних детей", - говорится в сообщении.

На месте работает следственно-оперативная группа.