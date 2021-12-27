Израиль разрешил использовать таблетки Pfizer от COVID-19

Пероральный препарат компании Pfizer Паксловид (Рaxlovid) для лечения COVID-19, получил экстренное разрешение от Министерства здравоохранения Израиля. Страна заказала сотни тысяч доз, чтобы помочь населению бороться с волной штамма Омикрона. Об этом в воскресенье, 26 декабря, сообщает The Times of Israel, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Первые 100 тысяч доз поступят в страну в среду, 29 декабря, и в течение нескольких дней их распределят по больничным кассам.

По результатам второй и третьей фазы исследования Pfizer объявил о сокращении госпитализаций или смертельных исходов на 89% при назначении паксловида в течение трех дней после появления симптомов ковида и на 85%, если начинать лечение в течение пяти дней.

Ожидается, что таблетки будут столь же эффективны против нового штамма "Омикрон", поскольку они не нацелены на белок, в котором находится большинство вызывающих беспокойство мутаций этого штамма.