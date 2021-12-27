Число отмененных авиарейсов из-за коронавируса растет

Авиакомпании мира продолжают отменять рейсы из-за возросшей угрозы распространения коронавируса. Речь идет о штамме Омикрон, который медики признали таким, который обладает высокой заразностью. Об этом в воскресенье, 26 декабря, соощает ВВС, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Так, по информации агентства, с пятницы по воскресенье, в период, когда жители западных стран празднуют Рождество, отменено уже около 8 тысяч авиарейсов.

От отмены рейсов больше всего пострадали США и Китай. По данным сайта FlightAware, только в воскресенье было отменено более 2 тыс. рейсов, в том числе более 640 - в американские аэропорты или из них.

Авиакомпании сообщают, что многие сотрудники не смогли выйти на работу, поскольку у них был обнаружен коронавирус или они находились в близком контакте с людьми, получившими положительный тест.

В то же время, общее число жертв коронавируса по всему миру превысило 5,3 млн человек. Наибольшее количество смертей зарегистрировано в США - 816,5 тысячи, за ними следует Бразилия (618 тыс.), Индия (479 тыс.) и Россия (304 тыс.).

Больше всего умерших в отношении к количеству населения - в Перу.