Президент Чехии заявил о риске терактов в Европе

Президент Чехии Милош Земан считает возможными новые теракты на территории Европы в результате "капитуляции НАТО в Афганистане". Об этом в воскресенье, 26 декабря, он заявил в рождественском обращении к жителям республики, которое транслировали местные телеканалы, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

"С точки зрения безопасности международная ситуация ухудшилась после капитуляции НАТО в Афганистане, - сказал он. - В результате этого к власти в данной стране снова пришло террористическое движение "Талибан". Этот "афганский Мюнхен", судя по всему, приведет к усилению миграционных потоков из Афганистана, но прежде всего к усилению риска, в том числе в Европе, новых террористических атак, подобных атакам на нью-йоркских "близнецов".

Напомним, 15 августа талибы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул страну. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна.