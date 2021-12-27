В Бангкоке отменили массовые новогодние мероприятия

Власти Бангкока приняли решение отменить все массовые праздничные мероприятия по случаю Нового года в рамках борьбы с распространением коронавируса, сообщили в правительстве Таиланда, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Об этом говорится в сообщении, размещенном в твиттере правительства в понедельник.

В нем отмечается, что частным организациям по-прежнему разрешено проводить праздничные мероприятия, но только при соблюдении ряда строгих мер, в частности, правил "COVID-free". Участникам таких мероприятий также будет необходимо предъявить отрицательный тест, сделанный не более чем за 72 часа.

Накануне в Таиланде выявили 2,5 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, 22 человека скончались от последствий COVID-19.

C начала пандемии в стране зафиксировали более 2,1 млн случаев коронавируса.