Аномальное похолодание в Канаде

Экстремальное похолодание обрушилось на Канаду, самая низкая температура - минус 50 градусов по Цельсию - была зафиксирована в выходные на западе страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, метеорологи обещают, что морозы продлятся несколько дней - из-за арктического гребня высокого давления, нагнетающего холодный воздух в этой части Канады. Местные жители предупреждены о рисках переохлаждения.