https://news.day.az/world/1420470.html Аномальное похолодание в Канаде - ВИДЕО
Аномальное похолодание в Канаде - ВИДЕО
Экстремальное похолодание обрушилось на Канаду, самая низкая температура - минус 50 градусов по Цельсию - была зафиксирована в выходные на западе страны.
Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, метеорологи обещают, что морозы продлятся несколько дней - из-за арктического гребня высокого давления, нагнетающего холодный воздух в этой части Канады. Местные жители предупреждены о рисках переохлаждения.
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