Бельгийские артисты устроили бунт

Тысячи бельгийских артистов, организаторов мероприятий и других работников культуры вышли на мирную демонстрацию в центре Брюсселя. Так они хотели выразить протест против решения властей снова ограничить их деятельность из-за распространения штамма омикрон.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, антиковидные меры в стране приняты несмотря на устойчивое снижение числа госпитализаций с COVID-19 в последние недели.

В демонстрации приняли участие по разным оценкам - от 5 до 15 тысяч человек.