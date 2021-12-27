https://news.day.az/world/1420472.html Бельгийские артисты устроили бунт - ВИДЕО
Бельгийские артисты устроили бунт - ВИДЕО
Тысячи бельгийских артистов, организаторов мероприятий и других работников культуры вышли на мирную демонстрацию в центре Брюсселя. Так они хотели выразить протест против решения властей снова ограничить их деятельность из-за распространения штамма омикрон.
Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, антиковидные меры в стране приняты несмотря на устойчивое снижение числа госпитализаций с COVID-19 в последние недели.
В демонстрации приняли участие по разным оценкам - от 5 до 15 тысяч человек.
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