В московском метро пассажир ударился головой о движущийся поезд

На станции "Владыкино" московского метрополитена пассажир неудачно упал и ударился головой прямо об разогнавшийся до приличной скорости состав.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, никто из пассажиров на станции не подошел к нему, чтобы оказать помощь.

Как сообщается в сообществе "Новости Москвы", инцидент произошел вечером 26 декабря.

По предварительной информации, мужчина пострадал, но выжил. Его госпитализировали.

Не исключено, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Как именно пьяный мужчина попал в метро, минуя службу безопасности, не уточняется. О проверке по статье "Оставление в опасности" не сообщается.