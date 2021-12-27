https://news.day.az/world/1420527.html В московском метро пассажир ударился головой о движущийся поезд - ВИДЕО
В московском метро пассажир ударился головой о движущийся поезд - ВИДЕО
На станции "Владыкино" московского метрополитена пассажир неудачно упал и ударился головой прямо об разогнавшийся до приличной скорости состав.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, никто из пассажиров на станции не подошел к нему, чтобы оказать помощь.
Как сообщается в сообществе "Новости Москвы", инцидент произошел вечером 26 декабря.
По предварительной информации, мужчина пострадал, но выжил. Его госпитализировали.
Не исключено, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
Как именно пьяный мужчина попал в метро, минуя службу безопасности, не уточняется. О проверке по статье "Оставление в опасности" не сообщается.
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