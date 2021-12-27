На Кубани местные жители средь бела дня подорвали авто "мегапетардой"

Неизвестные молодые люди совершили подрыв автомобиля в станице Казанской в Краснодарском крае. Об этом сообщает местная газета "Огни Кубани" на своей странице в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

В Сети появилась видеозапись, на которой парни поджигают, предположительно, фейерверки в салоне машины. Затем раздается взрыв, от которого авто "выворачивает" изнутри: детали и стекла разлетелись на десятки метров. Судя по кадрам, глупая шутка могла обернуться куда более серьезными последствиями. Однако обошлось без пострадавших.

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело о хулиганстве.

Как сообщил источник РЕН ТВ, двое мужчин использовали для опасной шутки снятую с учета машину. Приятели заложили в салон коробку с огромной петардой и подожгли ее. Все это запечатлено на видео, ранее опубликованном в социальных сетях.

В результате инцидента никто не пострадал. Обоим подозреваемым в хулиганстве избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.