Boxing Day в Великобритании: распродажи без покупателей

26 декабря в Великобритании отмечается Boxing Day или "День подарков" - официальный выходной день ещё с викторианской эпохи (1871). На следующий день после протестантского Рождества традиционно проводится один из туров футбольного чемпионата, болельщики семьями собираются на стадионах. В этом году многие матчи были перенесены из-за пандемии коронавируса. Также в этот день проходят распродажи. Некоторые покупатели не отказались от традиционного шопинга:

"Знаете, жизнь продолжается. Просто живите, как будто ничего не происходит".

"Я получила три дозы вакцины, и как вы видите, здесь вполне соблюдается социальная дистанция".

Тем не менее, как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, посещаемость магазинов упала на фоне бушующей пандемии коронавируса. В центре Лондона число покупок снизилось на 67%, а в других крупных городах в среднем на 58% по сравнению с доковидным периодом (2019).

На улицах Йорка было немноголюдно. Вот, что говорит управляющая винным баром Лиэнн Уильямс:

"Сегодня рабочий день начался очень вяло. Я уже думала, неужели никто не переступит наш порог? Нас спасло то, что несколько столиков были забронированы семьями, которые ежегодно приходят к нам в выходной после Рождества, нам везет с такими клиентами. Но в целом - хоть закрывайся".

На Рождество и Boxing Day в Великобритании не ведётся статистика случаев заражения, однако в рождественский сочельник в стране было зафиксировано более 120 тыс. случаев инфицирования.