https://news.day.az/world/1420577.html В Москве грузовик с пропаном попал в ДТП и загорелся - ВИДЕО
В Москве грузовик с пропаном попал в ДТП и загорелся - ВИДЕО
На 37-м км Киевского шоссе в сторону Москвы в аварию попал грузовик, перевозящий сжиженный газ, сообщили в столичной Госавтоинспекции.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, движение по Киевскому шоссе в обоих направлениях перекрыто.
По предварительным данным, пострадавших нет. Сотрудники ДПС перенаправляют транспорт по Боровскому шоссе.
Видно, что пожарные тушат грузовик с противоположной полосы. Как отмечает Telegram-канал "Москва на дорогах", существует угроза взрыва.
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