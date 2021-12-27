В Москве грузовик с пропаном попал в ДТП и загорелся

На 37-м км Киевского шоссе в сторону Москвы в аварию попал грузовик, перевозящий сжиженный газ, сообщили в столичной Госавтоинспекции.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, движение по Киевскому шоссе в обоих направлениях перекрыто.

По предварительным данным, пострадавших нет. Сотрудники ДПС перенаправляют транспорт по Боровскому шоссе.

Видно, что пожарные тушат грузовик с противоположной полосы. Как отмечает Telegram-канал "Москва на дорогах", существует угроза взрыва.