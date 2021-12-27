В Израиле начали делать четвертую прививку от COVID-19

В израильском медицинском центре Шиба, недалеко от Тель-Авива, начали прививать добровольцев четвертой дозой вакцины от коронавируса, это первое исследование такого рода в мире. Об этом сообщает Associated Press, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что в исследовании принимают участие 150 медицинских работника, которые в августе получили бустерную прививку. Всех пациентов вакцинировали препаратом Pfizer / BioNTech.

Перед процедурой медики сдали необходимые анализы, у них был зафиксирован низкий уровень антител.

Израильские власти надеются, что четвертая доза вакцины поможет справиться с новым штаммом коронавируса "омикрон".

В Израиле уже более 4,2 миллиона из 9,3 миллиона жителей получили третью дозу вакцины Pfizer / BioNTech. Страна лидирует в мире по количеству вакцинированных граждан.