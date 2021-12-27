Палаты реанимации Лазурного берега Франции переполнены из-за COVID-19

На фоне новой волны коронавируса на Лазурном берегу Франции занято 99% мест в палатах реанимации, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

По данным агентства, больницы региона Прованс-Альпы-Лазурный работают на пределе возможностей, занято 99% мест в палатах реанимации, пациентов вынуждены транспортировать в другие регионы страны.

В другом регионе Овернь-Рона-Альпы занято 80% мест в отделениях реанимации.

По данным портала Worldometer, число заболевших COVID-19 во Франции растет. К 26 декабря число заболевших выросло до 9 116 068, за сутки там выявили более 100 тыс. случаев заражения коронавирусом, эти показатели стали самыми высокими за все время пандемии.

С 15 января во Франции планируется ввести вместо "санитарных" пропусков "вакцинные", которые будут получать только те, кто сделает прививку от коронавируса.