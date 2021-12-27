Талибы запретили женщинам дальние поездки в одиночестве

Боевики радикального движения "Талибан" ужесточили запреты на передвижение в одиночестве для афганских женщин.

Об этом сообщает BBC News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации издания, талибы запретили женщинам поездки на дальние расстояния без сопровождения родственника-мужчины. Уточняется, что в соответствующем документе речь идет о расстоянии более 72 километров. Боевики также призвали владельцев транспортных средств и таксистов отказывать женщинам в услугах, если они не носят хиджаб.