Президент Польши наложил вето на закон о телерадиовещании

Президент Польши Анджей Дуда наложил вето на закон о телерадиовещании и вернул его на повторное рассмотрение в Сейм (нижнюю палату парламента). Об этом он заявил в понедельник на экстренной пресс-конференции, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Решение принято. Я отказываюсь подписывать закон о телерадиовещании и направляю его в Сейм на повторное рассмотрение. Я накладываю вето", - сказал глава государства.

Принятый Сеймом закон, ограничивающий независимость телекомпаний с участием иностранного капитала, поступил на рассмотрение президента 20 декабря.

Поправки к закону о телерадиовещании, которые могли повлиять на работу принадлежащего американскому концерну Discovery телеканала TVN были предложены правящей в стране националистической партией "Закон и Справедливость" и одобрены депутатами Сейма 17 декабря.

Несмотря на то, что владельцем TVN является американский концерн Discovery, управление телекомпанией осуществляется через компанию Polish Television Holding BV, зарегистрированную в Нидерландах. В группу TVN входят 14 телеканалов, включая информационный TVN24. В польском информационном пространстве новостная деятельность TVN часто вступает в противоречие с подачей материала государственным телевидением.