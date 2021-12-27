https://news.day.az/world/1420644.html В Кабуле взорвался автомобиль, принадлежавший талибам
В Кабуле взорвался автомобиль, принадлежавший талибам
Автомобиль, принадлежавший членам радикального движения "Талибан", взорвался в понедельник на одном из перекрестков Кабула. Об этом сообщает афганское агентство Aamaj News, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Детали инцидента уточняются. Информация о возможных жертвах не поступала.
Талибы еще не прокомментировали это происшествие.
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