В Бельгии задумались о введении принудительной вакцинации

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кро рассматривает возможность ввести принудительную вакцинацию вопреки тому, что ранее называл такой шаг "политической ленью". Об этом пишет издание Politico, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Премьер признал, что число больных в отделениях интенсивной терапии заставляет его пересмотреть свои взгляды. "Хорошие аргументы могут меня убедить... Цель ясна: мы должны вакцинировать всех. Если принуждение может помочь, то я хотел бы решиться и на это", - пояснил Де Кроо, добавив, что окончательное решение в любом случае примут в парламенте.

При этом число пациентов с COVID-19 в бельгийских больницах уже упало - сейчас их меньше двух тысяч, впервые с начала ноября. Но власти страны ожидают, что оно снова вырастет из-за омикрон-штамма.