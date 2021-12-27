В ЕС от COVID привито 78% взрослого населения

В Евросоюзе за год от коронавируса привили 78% взрослого населения, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в видеообращении в понедельник, 27 декабря, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

"Год назад в этот день по всей Европе началась вакцинация против COVID-19. Мы прошли долгий путь. В настоящее время вакцинированы более 78% взрослого населения ЕС", - сказала она.

Она подчеркнула важность вакцинации, особенно в условиях распространения штамма омикрон, отметив также значение бустерной прививки.

Фон дер Ляйен заверила, что ЕC располагает достаточным количеством доз вакцин для всех.

Глава ЕК поблагодарила работников здравоохранения, "которые в эти времена обеспечивали безопасность нас и наших сообществ".