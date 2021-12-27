https://news.day.az/world/1420697.html В Турции выявлено 42 случая инфицирования штаммом "омикрон"
В Турции выявлено 42 случая инфицирования штаммом "омикрон"
С первого декабря на территории Турции выявлено 42 случая инфицирования "омикрон"-штаммом коронавируса.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Турции.
Согласно информации, случаи инфицирования "омикрон"-штаммом выявлены в Стамбуле (30), Измире (6), Ширнаке (1), Диярбакыре (1), Кютахье (2) и Испарте (2).
Кроме того, за последние сутки в стране проведено 362 535 тестов, положительными на наличие вируса оказались результаты 26 099 тестов. За сутки от коронавируса скончались 157 человек, выздоровели 22 024 человека.
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