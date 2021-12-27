https://news.day.az/world/1420702.html Во Франции допустили возможность введения четвертой дозы вакцины
Во Франции допустили возможность введения четвертой дозы вакцины
Министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил о возможности рекомендации населению четвертой дозы вакцины от коронавируса.
"Четвертая доза вакцинации возможна, - сказал Веран, представляя на встрече с журналистами планы правительства по борьбе с пандемией, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Мы работаем над этим с нашими европейскими коллегами, вместе с Израилем, который первым начал кампанию вакцинации", - отметил он.
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