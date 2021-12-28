В Иране за сутки от коронавируса скончались 34 человека

В Иране за минувшие сутки от коронавируса (COVID-19) умерли 34 человека, зафиксировано 1 967 новых случаев заражения.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщило министерство здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана.

Таким образом, число скончавшихся от коронавируса в Иране составляет 131 434 человек, общее число заразившихся достигло 6 186 729 человек. Состояние 2 766 заболевших оценивается как тяжелое.

До сих пор в Иране от коронавируса выздоровели 6 028 495 человек, проведено более 41,5 миллиона диагностических тестов.

В целом в Иране было применено свыше 117 миллионов доз вакцины от коронавируса. Общее число получивших первую дозу вакцины составляет 59,5 миллиона, вторую - 51,4 миллиона, третью - 6,34 миллиона человек.