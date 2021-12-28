В Англии накануне Нового года не будут вводить новые COVID-ограничения

Глава Минздрава Великобритании Саджид Джавид в понедельник пообещал, что в Англии перед Новым годом не будут вводить новых ограничений в связи с коронавирусом COVID-19.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, сообщает телеканал Sky News.

"Конечно, мы следим за статистикой ежедневно, она не изменилась за период Рождества, но дополнительных мер до Нового года не будет", - приводит телеканал слова Джавида.

"Разумеется, людям следует по-прежнему проявлять осторожность по мере того, как мы приближаемся к новогодним праздникам", - подчеркнул он.

При этом глава Минздрава не исключил возможности введения ограничений в январе. Он отметил, что правительство будет судить о необходимости новых мер по показателям заражения коронавирусом после Нового года.

Джавид также призвал по возможности отмечать Новый год на улицах, а в случае празднования в помещении обеспечивать там циркуляцию воздуха.

Министр здравоохранения отметил, что по-прежнему много неопределенности вокруг штамма "омикрон", который, как предполагается, может составлять около 90% всех случаев коронавируса в Англии. Однако, по словам Джавида, в последние дни появилась обнадеживающая информация о том, что этот вариант COVID-19 протекает у заболевших мягче.

Телеканал напоминает, что это Рождество было отмечено в Великобритании рекордным количеством новых случаев коронавируса: его зафиксировали за сутки у более чем 122 тыс. человек. В связи с этим на самоизоляцию в стране отправили более 600 тыс. человек - тех, кто заболел, и кто с ними контактировал. За истекшие сутки в Великобритании зафиксировали 98 515 случаев коронавируса.

По данным Sky News, число госпитализированных с коронавирусом пациентов в Англии достигло рекордного с марта показателя. Так, по состоянию на понедельник в больницах Англии находятся более 8,4 тыс. заболевших COVID-19. Это на 27% выше показателей неделей ранее.

Всего за время пандемии COVID-19 в Великобритании выявили свыше 12 млн заражений коронавирусом, 148 тыс. инфицированных скончались.