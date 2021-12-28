Пандемию сравнили с "бесконечным фильмом"

Глава правительства Франции Жан Кастекс признал, что население страны устало от продолжающейся почти два года пандемии коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Это походит на фильм, который никак не кончается", - сказал премьер-министр в понедельник, представляя журналистам новые меры правительства в связи с усиливающейся пятой волной пандемии.

Одновременно он выразил удовлетворение в связи с активным развитием кампании вакцинации. Как сообщил Кастекс, хотя бы одну дозу вакцины уже получили 91% французов. По состоянию на 26 декабря полную схему вакцинацию прошли более 51,6 млн человек. Бустерную дозу уже получили более 22 млн человек. Население Франции составляет более 67 млн человек.

Глава правительства также отметил, что для борьбы с пандемией в стране с 3 января в кино, театрах, транспорте и на стадионах будет запрещено есть и пить. Ограничение вводится, как минимум, на три месяца, уточнил глава кабмина.

По его словам, еще одна мера, касается введения удаленной работы в течение не менее трех дней в неделю, "там где это возможно".

Франция переживает уже пятую волную коронавируса. Так, 25 декабря в стране был зарегистрирован абсолютный антирекорд по числу заражений: в течение суток выявлено более 104,6 тыс. больных. Это выше, чем на пике предыдущих четырех волн пандемии. На фоне ускоряющейся эпидемии власти приняли решение об отмене концертов и фейерверков в новогоднюю ночь и планируют ввести другие ограничения с января.