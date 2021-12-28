В США сократили сроки изоляции для заболевших коронавирусом

Федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США выпустили в понедельник новые рекомендации по пребыванию на карантине для людей, контактировавших с коронавирусной инфекцией, сократив срок изоляции до пяти дней, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Учитывая то, что мы в настоящее время знаем о COVID-19 и штамме "омикрон", ЦКПЗ сокращает рекомендуемое время изоляции для людей с коронавирусом с 10 дней до пяти дней, если они болеют бессимптомно, с последующим пятидневным ношением маски в присутствии других", - говорится в сообщении на сайте медицинского регулятора. Как подчеркивается в тексте, изменения были введены после того, как выяснилось, что в большинстве случаев передача коронавируса происходит на ранней стадии заболевания, как правило, за один-два дня до появления симптомов и через два-три дня после.

При этом ЦКПЗ ужесточили рекомендации для тех, кто контактировал с зараженными. Если прежде при наличии риска заражения не уходить на карантин можно было всем, кто привился двумя дозами вакцины от коронавируса, то теперь это послабление распространяется лишь на получивших третью - бустерную - дозу вакцины. При этом длительность карантина также была сокращена вдвое - до пяти дней при условии соблюдения еще на протяжении пяти дней масочного режима.

"Омикрон-штамм распространяется стремительно и имеет потенциал затронуть все сферы нашего общества", - заявила глава ЦКПЗ Рошель Валенски. По ее словам, в борьбе с распространением вируса необходимо принимать упреждающие меры - вакцинироваться, ревакцинироваться, носить маску в крытых помещениях при скоплении людей и проходить тестирование перед встречами.

На прошлой неделе омикрон-штамм стал доминирующим в США. На него приходилось 73,2% заражений за неделю. Доля доминировавшего до этого дельта-варианта коронавируса снизилась до 26,6%. В целом в США, по оценкам Университета Джонса Хопкинса, число инфицированных достигло уже 52,5 млн, умерли 817,3 тыс. человек. При этом за последние четыре недели заразились свыше 4 млн человек, умерли более 38,6 тыс. Страна продолжает занимать первое место в мире по этим двум показателям.