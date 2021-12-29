Названы способы обезопасить планету от новогодних елок

Стало известно, как использовать новогодние елки без вреда для экологии. Есть способы сокращения выбросов углерода при использовании и живых, и искусственных елей. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, сообщает Sky News.

Живые ели считаются более экологически чистыми. Однако человек может посодействовать тому, что искусственные ели будут оставлять меньший общий углеродный след, чем настоящие.

"Если использовать искусственную елку от семи до 20 лет, то выбросы углекислого газа будут меньше. Таким образом, углеродный след будет ниже, чем у настоящего дерева", - рассказала Тифейн Эриз (Tiphaine Aries), консультант организации экологической сертификации Carbon Trust.

Эриз заявила, что настоящие ели тоже могут оказывать положительное воздействие на окружающую среду. "Если отдать старую живую елку местным властям, чтобы впоследствии ее сожгли для получения энергии или использовали для измельчения древесины или компостирования, то это также положительно скажется на экологической безопасности. Например, компостирование или измельчение помогает улучшить качество почвы", - добавила она.

В этом году приобрела популярность аренда настоящих елок. Английская компания Eco Elf в декабре начала доставлять выращенные в горшках ели, которые затем забирают и пересаживают в январе. Такая альтернатива позволяет держать живую ель в домашних условиях на время праздников и не выкидывать ее после. Аренда елок поспособствует сокращению вырубки деревьев на Новый год, тем самым улучшая экологическую обстановку.

Одна из клиенток Eco-Elf Мелани Ловелл рассказала, почему решила арендовать ель в этом году: "Я буду видеть одну и ту же ель из года в год и наблюдать, как она растет. И с экологической точки зрения это безопасно, так как мы ничего не выбрасываем".

Живая ель может не только увеличить выбросы углерода в случае одноразового использования, но и негативно отразиться на самочувствии. По словам экспертов из Великобритании, в каждой ели содержатся аллергены и 53 вида плесени, которые вызывают у человека головные боли.