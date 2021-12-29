В Южной Корее закроют старейшую в стране угольную электростанцию

Старейшая в Республике Корея угольная электростанция "Хонам", расположенная в городе Ёсу провинции Чолла-Намдо на юге страны, 31 декабря навсегда прекратит свою работу. Об этом сообщило во вторник министерство промышленности, торговли и энергетики, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Электростанция была введена в строй в 1973 году, а подготовка к ее закрытию началась пять лет назад. С 2017 года в соответствии с правительственным планом перехода на возобновляемые источники энергии и сокращения выбросов вредных веществ в атмосферу в стране выводятся из эксплуатации устаревшие угольные электростанции.

По сообщению министерства, на территории, которую занимает электростанция в Ёсу, будет построен завод по производству сжиженного природного газа.

В 2019 году парламент Республики Корея принял восемь законопроектов, связанных с проблемой загрязнения атмосферы мелкодисперсной пылью. В частности, законодательно признан ущерб от воздействия микропыли, а сама проблема включена в категорию социальных бедствий наряду с войной, стихийными бедствиями, экономическим кризисом и массовой безработицей. Это значительно упрощает возможности для выделения дополнительного бюджета на решение данной проблемы.

Согласно данным последних исследований, частицы мелкодисперсной пыли PM2.5 крайне вредны для здоровья. Они накапливаются в организме, провоцируя со временем развитие сердечно-сосудистых заболеваний, болезней органов дыхания, рака легких. По мнению ученых, смог в Южной Корее в основном состоит из смеси выбросов промышленных предприятий соседнего Китая, корейских угольных теплостанций и автомобильных выхлопов.