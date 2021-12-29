Под «подушками» европейцев найдены миллиарды евро

После введения евро в странах еврозоны в домашних хозяйствах остаются почти девять миллиардов евро наличными в валютах, изъятых из обращения. При этом деньги все еще можно обменять в банке на новые. Об этом сообщает Bloomberg, передает передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Аналитики издания изучили отчеты центральных банков Нидерландов, Италии, Греции, Франции и Эстонии и обнаружили, что в общей сложности граждане еврозоны не сдали в банк вышедших из обращения денег на сумму, эквивалентную примерно 8,5 миллиарда евро. При этом в Bloomberg подчеркивают, что их все еще можно обменять в банке на новую валюту. Данные были подтверждены представителями Европейского центрального банка.

Аналитики отмечают, что им до конца не ясно, почему граждане не обменяли такое количество денег, и сколько купюр в итоге подвергнутся обмену. Среди возможных причин аналитики выделяют несколько. Так, они предполагают, что старая валюта могла остаться от забытых сбережений, спрятанных "под подушкой", или была сохранена гражданами на память в качестве сувенира.

Большая часть всей старой валюты на сумму около 6,3 миллиарда евро находится в Германии, где немецкая марка все еще популярна. Бундесбанк заявил, что продолжит ее обмен в течение неограниченного периода. Напротив, во Франции, Испании и Италии уже перестали принимать старые деньги. Португалия прекратила конвертацию монет эскудо и остановит возможность обмена бумажных денег в феврале 2022 года.

Наличные евро были введены 1 января 2002 года через три года после создания единой валюты. Первоначально евро использовался в 12 из нынешних государств-членов еврозоны, а Кипр, Мальта, Словения, Словакия и страны Прибалтики присоединились к еврозоне спустя несколько лет.

В настоящее время Европейский центральный банк планирует разработку новых цифровых банкнот. Проект должны подготовить к 2024 году. Есть вероятность, что его запустят в этом десятилетии.